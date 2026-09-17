Доработались. Autostrada заявила об остановке всех работ

Компания Autostrada вынуждена остановить работу на всех своих объектах после прекращения государственного финансирования капитальных расходов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения владельца компании Максима Шкиля.

"Доработались. (...) Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов", - написал Шкиль.

По его словам, такая ситуация оказывает непосредственное влияние на возможность компаний выплачивать зарплаты, обслуживать кредиты и рассчитываться с поставщиками.

В этой связи Autostrada решила остановить работы на всех объектах.

Других деталей относительно причин прекращения финансирования, сроков его возможного возобновления или перечня остановочных проектов Школь в сообщении не привел.

Напомним, 10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .