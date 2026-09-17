Экономика Украины во втором квартале выросла всего на 0,4%

Реальный ВВП Украины во II квартале 2026 г. вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,3% к предыдущему кварталу с учетом сезонной корректировки. Фактический рост оказался несколько слабее предыдущей оценки Госстата в 0,6%, которую НБУ учитывал в июльском прогнозе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Основную поддержку экономике обеспечило личное потребление. Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 6,9% в годовом исчислении на фоне повышения реальных зарплат, минимальной зарплаты, пенсий и других выплат. Вклад частного потребления в изменение реального ВВП составил 4,6 процентного пункта.

Потребительские расходы сектора общего государственного управления из-за задержек международного финансирования сократились на 1,5%, сформировав отрицательный вклад в ВВП на уровне 0,6 процентного пункта.

Оживились и инвестиции. Капитальные расходы бюджета увеличились на 22%, а валовое накопление основного капитала – на 7,3%. Это добавило к изменению ВВП 1,3 процентного пункта. Средства направлялись, прежде всего, на восстановление дорог после зимы, а также на логистическую и энергетическую инфраструктуру.

Экспорт товаров и услуг во II квартале вырос на 9,9%, благодаря увеличению поставок зерновых и черных металлов. Импорт вырос на 14,2%, однако его динамика замедлилась из-за меньших закупок энергооборудования и продовольствия. Отрицательный вклад чистого экспорта в ВВП снизился до 5 процентных пунктов.

Среди отдельных секторов больше всего возросла валовая добавленная стоимость финансовой деятельности — на 27,8%. В торговле показатель увеличился на 4,5%, в добывающей промышленности – на 3,9%, а в перерабатывающей – на 2,5%.

В то же время энергетический сектор продолжил сокращаться из-за последствий предварительных разрушений тепловой генерации — его валовая добавленная стоимость уменьшилась на 10,8%.

Усиление российских атак на бизнес, железнодорожные узлы, порты и другую транспортную инфраструктуру усугубило спад в транспортной отрасли до 6,4%. В строительстве падение составило 10,6%, а в сельском хозяйстве – 3,5%.

В НБУ ожидают, что во втором полугодии динамика ВВП будет оставаться сдержанной. Она будет зависеть от масштабов русских атак на логистику, создание и энергетику, размеров урожая, бюджетных стимулов и развития ситуации на Ближнем Востоке.

Обновленный макроэкономический прогноз на 2026-2028 годы Нацбанк планирует обнародовать 29 октября, а подробные оценки - в Инфляционном отчете 5 ноября.

Напомним, в июльском макропрогнозе Национальный банк ожидал роста экономики Украины на 1,8% в 2026 году. Среди факторов ограничивающих восстановление регулятор называл последствия войны и риски для производства и инфраструктуры.