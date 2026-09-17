Нацбанк поднял ставку до 16%: что это значит для бизнеса и украинцев

НБУ 17 сентября повысил учетную ставку с 15,5 до 16%. Регулятор объяснил это высокой инфляцией и новым риском для экономики. Среди них дорогостоящая нефть, усиление российских обстрелов, рост расходов бизнеса и проблемы с международным финансированием.

Если коротко, то для бизнеса это означает, что в ближайшее время не будет дешевых кредитов, а для людей есть и другая сторона. Банки могут предлагать более высокие ставки по гривневым депозитам.

Почему НБУ повысил ставку?

В августе инфляция выросла до 8,1%. Это немного больше, чем прогнозировал НБУ. Одна из причин это горючее, которое дорожает из-за войны на Ближнем Востоке. Также растут отдельные тарифы после российских атак на критическую инфраструктуру, пояснил глава НБУ Андрей Пышный в ходе пресс-конференции.

Бизнес также тратит больше. Электроэнергия, логистика и рабочая сила становятся дороже. Зарплаты все еще быстро растут. Украинцы пока не начали существенно уменьшать потребление.

Для компаний это создает две проблемы: текущие расходы растут, а кредиты и дальше дорогие.

Дополнительный риск принесла нефть. Ее цена превысила $100 за баррель. По оценке НБУ, из-за более дорогих энергоресурсов Украина может потратить на импорт примерно на $300 млн больше до конца года.

Для бизнеса это может означать дополнительные расходы на топливо и перевозку. Для покупателей это еще один фактор, который будет мешать ценам быстро снижаться.

Обстрелы и международная помощь

Российские атаки на предприятия, энергетику и логистику также оказывают давление на экономику. Компании вынуждены тратить деньги на восстановление, резервное питание и новые маршруты поставок.

Еще один риск касается внешней помощи. В июле и августе Украина получила меньшее международное финансирование, чем ожидала. Из-за этого уменьшились международные резервы.

Внешние деньги помогают государству финансировать большие издержки и поддерживать стабильность валютного рынка. Если помощь задерживается, риски бюджета, гривны и цен растут.

Что будет с депозитами и кредитами?

Повышение ставки должно помочь сохранить сбережения в гривне. После предварительного решения НБУ некоторые банки уже начали повышать ставки по депозитам. Для вкладчиков это плюс. Банки получают больше причин предлагать более высокую доходность по гривневым вкладам. Так НБУ пытается сделать хранение денег в гривне более привлекательным и уменьшить спрос на валюту.

Но заемщикам не следует ожидать скорого удешевления кредитов. Высокая ставка НБУ не дает снизить стоимость ссуд. Впрочем, Нацбанк не ожидает резкого сокращения кредитования бизнеса. По данным НБУ, гривневые кредиты предприятиям растут примерно на 30% в год и замедления не видно.

Что будет со ставкой дальше?

Ставка 16% это не предел. Если риск дальнейшего роста цен усилится, НБУ готов действовать более жестко. Но возможен и противоположный сценарий. Если из-за войны украинцы начнут меньше тратить, а бизнес сократит активность и найм работников, Нацбанк может перейти к смягчению политики, то есть начнет снижать ставку.

Для бизнеса сейчас главное понимать простую вещь: быстрых дешевых денег не будет. Для людей высокие ставки могут сделать гривневые депозиты более привлекательными. Однако кредиты пока будут оставаться дорогими.