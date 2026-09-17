Дорогая нефть обойдется Украине в дополнительные $300 млн импорта

Из-за более высоких, чем ожидал НБУ, цены на нефть Украина до конца 2026 года дополнительно потратит около $300 млн на импорт. В то же время, Нацбанк пока не фиксирует существенного влияния подорожания энергоносителей на объемы валютных интервенций.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на заявления главы Национального банка Андрея Пышного и заместителей Юрия Гелетия и Владимира Лепушинского во время брифинга.

По словам Лепушинского, фактические цены на энергоносители оказались выше предположения Нацбанка. В прогнозе регулятор ожидал определенной деэскалации войны на Ближнем Востоке и ослабления давления на сырьевые рынки.

"В целом мы оцениваем дополнительный объем платежей за импорт, необходимый для покрытия этого роста высоких цен, около $300 млн до конца года", — сказал Лепушинский.

Гелетий отметил, что регулятор пока не видит существенного влияния более дорогой нефти на валютный рынок и интервенции НБУ.

По его словам, Нацбанк следит за ситуацией на мировом энергетическом рынке с марта. Недавно цена нефти превышала $100 за баррель, однако пока это существенно не отразилось на украинском валютном рынке.

В свою очередь Пышный объяснил, что объем валютных интервенций зависит от структурного дефицита валюты у частного сектора, на который, среди прочего, влияют цены на импортируемые Украиной товары.

По его словам, в последнее время заметно увеличилась доля импорта, связанного с обороной и национальной безопасностью. Речь идет о комплектующих и оборудовании для локализации производственных мощностей оборонного сектора.

Пышный также отметил, что во время подготовки июльского макропрогноза НБУ уже учитывал повышенные риски из-за войны на Ближнем Востоке. Высокие цены на энергоресурсы, по его словам, одновременно сдерживают экономический рост Украины и увеличивают доход России от экспорта энергоносителей.

Напомним, в конце августа мировые цены на нефть начали снижаться на фоне ожиданий по поводу ситуации вокруг Ормузского пролива. Тогда Brent торговалась около $88 за баррель, а оптовые цены на дизель в Украине снизились до 84,04 грн/л. На АЗС средняя цена дизтоплива составляла 91,05 грн/л, бензина А-95 - 79,85 грн/л.

Однако уже в начале сентября цены снова пошли вверх: 2 сентября средняя стоимость дизтоплива на украинских АЗС выросла до 91,31 грн/л, а 4 сентября — до 92,40 грн/л. Это показывает, как быстро внешняя ценовая конъюнктура и стоимость импортного ресурса могут отражаться на внутреннем топливном рынке.