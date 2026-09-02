Цены на топливо 2 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 1 сентября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 84,43 грн (+49 коп) А-95 80,70 грн (+48 коп.) А-92 77,58 грн (+71 коп.) ДТ 91,31 грн (+36 коп.) Газ 43,25 грн (+20 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 86,90 83,90 93,90 44,90 UPG 81,90 79,90 90,90 43,50 WOG 87,90 84,90 94,90 45,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90 SOCAR 86,90 83,90 95,90 44,47 AMIC 81,92 78,93 89,93 42,55 БРСМ-Нафта 78,42 88,29 41,46