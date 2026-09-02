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Цены на топливо 2 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

асс
Цены на топливо 2 сентября 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 1 сентября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 84,43 грн (+49 коп)
А-95 80,70 грн (+48 коп.)
А-92 77,58 грн (+71 коп.)
ДТ 91,31 грн (+36 коп.)
Газ 43,25 грн (+20 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 86,90 83,90 93,90 44,90
UPG 81,90 79,90 90,90 43,50
WOG 87,90 84,90 94,90 45,50
УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90
SOCAR 86,90 83,90 95,90 44,47
AMIC 81,92 78,93 89,93 42,55
БРСМ-Нафта 78,42 88,29 41,46

Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом: европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Delo.ua.

Автор:
Татьяна Бессараб

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