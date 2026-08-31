Цена нефти на 2 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник, 2 сентября, продолжили рост, зафиксированный на предыдущей сессии, поскольку опасения перебоев в поставках усилились на фоне обмена ударами между США и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 2 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $95,40 + 0,8% WTI $90,66 + 0,5% Urals $77,99 + 1,15%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 75 центов (на 0,8%) до 95,40 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 44 цента (на 0,5%) до 90,66 долларов.

Оба контракта выросли в цене во вторник более чем на 4 доллара, что явилось наибольшим ростом цен на нефть марки Brent с 24 июля и наибольшим ростом цен на нефть марки WTI с 23 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главным фактором подорожания сырья стали опасения по поводу масштабных перебоев в поставках.

Ситуация накалилась после серии авиаударов США по целям в Иране в течение ночи и ответа со стороны Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил об угрозе движения через Ормузский пролив — стратегический маршрут, по которому транспортируется пятая часть мировой нефти.

Иранские силы также заявили о ракетных обстрелах базы США в Иордании и атаке беспилотников в Бахрейне. В то же время, американская сторона пока не подтверждает наличие жертв среди своих военных.

Эксперты отмечают, что рынок начинает закладывать в стоимость цену долгосрочного конфликта, а премия за риск будет оставаться высокой до восстановления безопасной навигации.

Дополнительным фактором поддержки цен стало сокращение запасов сырой нефти в США на 2,6 миллиона баррелей в неделю.