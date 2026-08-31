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Цена нефти на 2 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть во вторник, 2 сентября, продолжили рост, зафиксированный на предыдущей сессии, поскольку опасения перебоев в поставках усилились на фоне обмена ударами между США и Ираном.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 2 сентября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$95,40
|+ 0,8%
|WTI
|$90,66
|+ 0,5%
|Urals
|$77,99
|+ 1,15%
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 75 центов (на 0,8%) до 95,40 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 44 цента (на 0,5%) до 90,66 долларов.
Оба контракта выросли в цене во вторник более чем на 4 доллара, что явилось наибольшим ростом цен на нефть марки Brent с 24 июля и наибольшим ростом цен на нефть марки WTI с 23 июля.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, главным фактором подорожания сырья стали опасения по поводу масштабных перебоев в поставках.
Ситуация накалилась после серии авиаударов США по целям в Иране в течение ночи и ответа со стороны Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил об угрозе движения через Ормузский пролив — стратегический маршрут, по которому транспортируется пятая часть мировой нефти.
Иранские силы также заявили о ракетных обстрелах базы США в Иордании и атаке беспилотников в Бахрейне. В то же время, американская сторона пока не подтверждает наличие жертв среди своих военных.
Эксперты отмечают, что рынок начинает закладывать в стоимость цену долгосрочного конфликта, а премия за риск будет оставаться высокой до восстановления безопасной навигации.
Дополнительным фактором поддержки цен стало сокращение запасов сырой нефти в США на 2,6 миллиона баррелей в неделю.
Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом: европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Delo.ua.