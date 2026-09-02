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Ціна нафти на 2 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
Ціни на нафту у вівторок, 2 вересня, продовжили зростання, зафіксоване на попередній сесії, оскілки побоювання щодо перебоїв у постачанні посилилися на тлі обміну ударами між США та Іраном.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 2 вересня
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$95,40
|+ 0,8%
|WTI
|$90,66
|+ 0,5%
|Urals
|$77,99
|+ 1,15%
Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 75 центів (на 0,8%) до 95,40 доларів за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 44 центи (на 0,5%) до 90,66 доларів.
Обидва контракти зросли у ціні у вівторок більш ніж на 4 долари, що стало найбільшим зростанням цін на нафту марки Brent з 24 липня та найбільшим зростанням цін на нафту марки WTI з 23 липня.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, головним чинником подорожчання сировини стали побоювання щодо масштабних перебоїв у постачанні.
Ситуація загострилася після серії авіаударів США по цілях в Ірані протягом ночі та відповіді з боку Тегерана. Корпус вартових ісламської революції заявив про загрозу руху через Ормузьку протоку — стратегічний маршрут, яким транспортується п'ята частина світової нафти.
Іранські сили також заявили про ракетні обстріли бази США в Йорданії та атаку безпілотників у Бахрейні. Водночас американська сторона наразі не підтверджує наявність жертв серед своїх військових.
Експерти зазначають, що ринок починає закладати у вартість ціну довготривалого конфлікту, а премія за ризик залишатиметься високою до відновлення безпечної навігації.
Додатковим фактором підтримки цін стало скорочення запасів сирої нафти в США на 2,6 мільйона барелів за тиждень.
Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Delo.ua.