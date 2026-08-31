Нафта дешевшає на тлі чуток про угоду щодо Ормузької протоки: якими будуть ціни на українських АЗС у вересні

Ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Delo.ua .

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо знизились на фоні чуток про можливу угоду щодо Ормузької протоки. Через цю протоку до початку війни між США та Іраном йшло близько 20% всього світового трафіку сирої нафти. Ринок також оцінив заяву нового керівника Федеральної резервної системи (виконує в США функцію Центрального банку) Кевіна Уорша про можливе підняття відсоткової ставки, щоб втримати інфляцію.

Станом на вечір п'ятниці, 28 серпня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на жовтень подешевшали на $0,42 за барель, або на 0,47% — до $88,10 за барель. Жовтневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $0,13, або на 0,16% — до $83,40 за барель. За тиждень котирування Brent знизились більш ніж на 5%, а WTI — більш ніж на 4%.

Трейдери також стежать за можливим виходом Венесуели з картелю ОПЕК, який ця країна допомогла створити 60 років тому. Остаточного рішення ще не ухвалено, однак ця ініціатива підкреслює масштабну політичну перебудову в Каракасі після того, як президент США Дональд Трамп усунув від влади колишнього лідера Ніколаса Мадуро та взяв під контроль продаж місцевої нафти.

Дизель та бензин готуються до здешевшання

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизпальне в Україні продовжили знижуватися. Станом на 28 серпня, порівняно з 21 серпня, середня ціна дизпалива в Україні знизилась на 3,54 грн/л — до 84,04 грн/л, а порівняно з 26 серпня зниження склало 49 коп./л.

Зовнішня кон’юнктура також підтримує низхідний тренд. Ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі станом на 28 серпня торгувалися на рівні $1253,74/т, що на $50,75/т нижче за показник 21 серпня. Додаткову підтримку здешевленню імпортного ресурсу забезпечила валютна динаміка: за даними НБУ, офіційний курс становив 44,54 грн/$ та 51,86 грн/€. За тиждень долар подешевшав на 0,07 грн, а євро — на 0,27 грн.

Бензин у гурті за минулий тиждень також подешевшав. Станом на 28 серпня, порівняно з 21 серпня, середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 1,28 грн/л — до 75,75 грн/л. Порівняно з 26 серпня зниження склало 37 коп./л.

В ЄС бензинові котирування дещо підросли. На північно-західному базисі Eurobob у четвер, 27 серпня, котирування збільшилися на $45/т — до $1162–1243/т залежно від умов постачання. Південний індикатор FOB Med зріс на $15/т — до $1181/т.

На АЗС ціни на бензин та дизель залишалися переважно стабільними з тенденцією до зниження. Станом на 28 серпня, порівняно з 21 серпня, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилась на 9 коп./л — до 79,85 грн/л. Середня ціна дизпального на заправках за минулий тиждень знизилась на 21 коп./л — до 91,05 грн/л. Серед національних мереж найпомітніші зміни зафіксовано у мережі АЗС "БРСМ-Нафта" та на АЗС Parallel, де ДП подешевшало на 1 грн/л. У мережі AMIC Energy ціни на дизельне пальне знизилися на 0,57–0,62 грн/л. Серед регіональних операторів більш суттєво переглядалися окремі позиції. Так, на АЗС Green Wave А‑95 подешевшав на 3 грн/л, у мережі Rur — на 2,40 грн/л, а в Avantage7 ціна ДП знизилася на 2 грн/л. Водночас у мережі АЗС Grand Petrol зниження цін на 5 грн/л було пов’язане з акційною пропозицією, тоді як у Neftek завершення дії знижки призвело до підвищення цін на 1–2 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, наприкінці серпня ажіотаж на паливному ринку знизився, а обсяги постачання палива в країну збільшилися. Тож ажіотажна націнка на ринку спала, а деякі невеликі гравці стали демпінгувати. Через це бізнесмен прогнозує, що цього тижня ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС окремих мереж можуть знизитися в межах 1 грн/л, а після початку осінніх дощів зниження почнеться активніше. Загалом потенціал до зниження за поточних котирувань в ЄС складає 3–4 грн/л для дизпалива та бензину.

Трейдери газу чекають на старт закупівель аграріями

За даними "Нафторинку", станом на 28 серпня середня ціна на LPG з доставкою залишилася на рівні 73 193 грн/т, тоді як самовивозом — впала на 366 грн/т, до 70 658 грн/т.

У сегменті самовивозу компанія "Полтава Газтрейд" підвищила ціну на свій ресурс у Полтавській області на 1 000 грн/т — до 75 000 грн/т. На противагу цьому, компанія RLS виставила газ у Миколаївській області на 1 000 грн/т дешевше — за 71 000 грн/т. До того ж нові пропозиції від RLS у Дніпропетровській та Миколаївській областях з'явилися за цінами 70 200 та 71 600 грн/т відповідно, а "ТД ДМС Трейд" запропонувала ресурс у Київському регіоні по 73 700 грн/т.

За перші 26 днів серпня середньодобовий імпорт скрапленого газу скоротився на 5,3% порівняно з липнем, опустившись до 2,23 тис. т. Головним чинником загального спаду залишається різке скорочення морських постачань, обсяги яких обвалилися майже вдвічі — до 0,69 тис. т. Натомість сухопутні маршрути продовжують демонструвати впевнене зростання, частково компенсуючи цей провал: залізничні відвантаження підскочили наполовину — до 0,49 тис. т, а автоімпорт збільшився на 28,1%, сягнувши 1,05 тис. т.

На АЗС ціни на пропан-бутан за минулий тиждень зросли. Станом на 28 серпня, порівняно з 21 серпня, середня ціна автогазу зросла на 20 коп./л — до 42,99 грн/л. Найпомітніше підвищення зафіксовано на АЗС Parallel — на 1,82 грн/л, до 43,18 грн/л, та в мережі OKKO — на 1 грн/л, до 44,90 грн/л. Водночас на АЗС VostokGaz автогаз подешевшав на 1 грн/л — до 41,99 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, ціни на автогаз у гурті наприкінці літа дещо знижуються, оскільки на ринку зараз ресурсу достатньо. До того ж трейдери очікують нових котирувань алжирської компанії Sonatrach (що є індикативом на скраплений газ у Середземноморському регіоні). Великі імпортери очікують зниження котирувань, тому знизили ціну.

Ще однією невідомою у вересні є закупівля газу аграріями для сушіння зерна. Цей процес триває до двох декад і підвищує ціну на газ по всій країні. Проте зараз в аграріїв теж додалося проблем з відвантаженням зерна. Тож поки ринок газу не розуміє, чи варто розраховувати на пікове споживання з боку фермерів, чи ні. Таким чином, цього тижня ціни на газ на українських АЗС залишатимуться переважно незмінними, а протягом вересня залежатимуть від нових котирувань у Середземномор'ї та попиту в Україні .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 83,90 93,90 44,90 WOG 82,90 93,90 44,50 Socar 83,90 94,90 44,90 Motto - 89,90 41,40 БРСМ-Нафта 77,99 87,99 40,99 UPG 78,90 89,90 42,90 UKRNAFTA 78,90 89,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.