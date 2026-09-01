Women in Tech 2026: вісім модулів, які допоможуть перетворити digital-навички на нові професійні можливості

Якщо сьогодні digital – частина майже кожної професії, то головне питання вже не в тому, чи варто його опановувати. Питання – які саме навички дадуть найбільшу цінність завтра.

Саме навколо цього побудована Women in Tech 2026 – безоплатна освітня програма для українок, які хочуть розвиватися у digital, змінити професійний напрям, посилити свою кар’єру або підготуватися до запуску власної справи.

Програма стартує 3 вересня та триватиме до 29 жовтня 2026 року. Навчання відбуватиметься онлайн та офлайн у Києві. Участь у програмі безоплатна за попередньою реєстрацією. Для учасниць також передбачений переклад жестовою мовою.

У програмі – освітні вебінари, інтерактивні онлайн-сесії, зустрічі з експертами та воркшопи. До живих трансляцій можна долучатися, ставити запитання спікерам і брати участь у дискусіях. Записи освітніх трансляцій будуть доступні на YouTube.

Протягом восьми модулів учасниці послідовно розбиратимуться не лише з digital-інструментами, а й із тим, як використовувати їх для конкретних професійних рішень: від вибору нового кар’єрного напряму та роботи з AI до розвитку особистої видимості, цифрової трансформації бізнесу й пошуку фінансування.

Від розуміння digital до власної професійної траєкторії

Перший модуль "Розпочни кар’єру в digital" допоможе побачити ширшу картину можливостей. Учасниці розберуть тренди digital 2030 року та напрями, які відкриваються не лише у технічних професіях, а також зрозуміють, які soft skills ставатимуть критично важливими у найближчі роки.

Окремий фокус – на цифровому бізнесі та стартапах в епоху AI. Це дасть змогу подивитися на digital не просто як на набір професій, а як на середовище для створення нових продуктів, сервісів і кар’єрних можливостей.

Наступний крок – "Тренди та тенденції у digital". Учасниці зможуть розібратися, як AI змінює маркетинговий стек і саму роль маркетолога, що означає технологічна антикрихкість бізнесу та чому в умовах економічної невизначеності важливо розуміти психологію рішень користувачів.

Цей модуль допомагає сформувати навичку, яка стає дедалі ціннішою на ринку: бачити не окремий інструмент чи тренд, а зміни, які він запускає в роботі та бізнесі.

AI як робочий інструмент, а не просто тренд

Модуль AI + Cyber присвячений тому, що вже сьогодні можна застосовувати у щоденній роботі.

ChatGPT, Copilot, Gemini та інші AI-інструменти розглядатимуться через практичні робочі сценарії. Учасниці також дізнаються, які AI-навички будуть затребувані до 2030 року, щоб розуміти, що варто опановувати вже зараз.

Водночас digital-можливості неможливо відокремити від цифрової безпеки. Тому програма охоплює сучасні види шахрайства, нові форми фішингу та інформаційні маніпуляції. У результаті учасниці отримають не лише інструменти для ефективнішої роботи, а й краще розуміння того, як безпечно працювати у цифровому середовищі.

Кар’єра починається не тільки з навичок

Навіть сильні digital-компетенції не завжди автоматично перетворюються на кар’єрне зростання. Саме тому четвертий модуль "Психологічні аспекти кар’єрного росту" працює з іншою стороною професійного розвитку.

Учасниці зможуть розібратися, як свідомо визначати кар’єрний напрям, використовувати AI та сучасні інструменти для професійного вибору, розвивати резильєнтність і справлятися зі стресом.

Окрема тема – ефект відкладеного життя: стан, коли наступний крок постійно переноситься на "кращий момент". Модуль допоможе перевести професійні плани з абстрактного "колись" у більш усвідомлені рішення та конкретні дії.

Професійна видимість як частина кар’єри

"Жіноче лідерство" продовжує цю тему вже з фокусом на професійну реалізацію та вплив.

Учасниці говоритимуть про те, чому бізнесу потрібні лідерки, як професійна видимість впливає на кар’єрні можливості та що стоїть за реальними історіями професійного успіху.

Цінність модуля – у можливості подивитися на власну кар’єру ширше: результати важливі, але важливо також уміти заявляти про свою експертизу, бачити власну цінність і бути помітною для професійного середовища.

Від AI-інструментів до трансформації бізнесу

Для тих, хто вже працює в бізнесі або планує розвивати власний проєкт, важливим стане модуль "Диджитал-трансформація та її вплив на бізнес".

Тут AI розглядатиметься вже не лише як персональний помічник, а як інструмент для автоматизації бізнес-процесів. Учасниці розберуть типові помилки під час впровадження технологій, познайомляться з кейсами цифровізації через CRM, ERP та Cloud і побачать, як технологічні рішення можуть змінювати операційну модель компанії.

Окремо йтиметься про конфіденційність і довіру як пряму бізнес-цінність. Адже цифрова трансформація – це не тільки про швидкість та ефективність, а й про те, наскільки надійною є система, яку будує компанія.

Digital може створювати цінність і для суспільства

Модуль "Digital-інклюзія" розширює перспективу програми. Він показує, як цифрові та управлінські компетенції можуть працювати не лише всередині бізнесу, а й на створення соціального впливу.

Учасниці розберуть принципи інклюзивного робочого середовища, законодавчі вимоги та бізнес-переваги інклюзії. А також отримають практичне розуміння того, як пройти шлях від ідеї власної НГО до сталої організації та як інтегрувати соціальні ініціативи у бізнес-стратегію – від КСВ до Social Impact.

Це можливість побачити соціальні проєкти не як окрему активність, а як напрям, який можна системно розвивати й масштабувати.

Власна справа: від ідеї до можливості отримати фінансування

Фінальний, восьмий, модуль "Власна справа, гранти та фінансування" переводить навчання у площину підприємництва.

Перед запуском бізнесу важливо відповісти на базове питання: чи потрібен ваш продукт ринку? Учасниці отримають підходи для перевірки бізнес-ідеї та зможуть краще оцінити її перспективність ще до того, як вкладати значні ресурси.

Далі – один із найскладніших для підприємців етапів: пошук фінансування. Програма познайомить учасниць із міжнародними та національними грантовими платформами, допоможе розібратися у принципах підготовки заявок і зрозуміти, як підвищити свої шанси на фінансування.

Окремо розглядатимуться акселераційні програми та гранти для жінок – тобто можливості, які можуть стати наступним кроком після навчання.

Вісім модулів – одна траєкторія розвитку

Women in Tech 2026 побудована так, щоб учасниця могла знайти свою точку входу незалежно від попереднього досвіду.

Для когось результатом стане краще розуміння, куди рухатися у digital. Для когось – нові AI-інструменти у щоденній роботі. Хтось зможе по-новому подивитися на власну кар’єру, професійну видимість або лідерство. А для когось програма стане першим кроком до власного бізнесу, НГО чи пошуку фінансування.

Тому цінність Women in Tech не лише у кількості тем чи нових інструментів. Вісім модулів дають учасницям можливість побачити ширшу картину: що відбувається з digital-ринком, які навички стають важливими, де саме у цій системі перебуваєш ти та який наступний крок має сенс зробити.

Для учасниць Women in Tech 2026 також буде доступна додаткова можливість долучитися до практичного курсу "Від ідеї до дії" – окремого треку з менторською підтримкою для запуску та розвитку власного бізнесу. Він допоможе пропрацювати продукт і цільову аудиторію, продажі, фінанси й операційні процеси, підготуватися до масштабування та презентувати проєкт на фінальному Pitch Day.

Про Women in Tech

Women in Tech реалізується вже четвертий рік як частина глобальної ініціативи Huawei, спрямованої на розширення цифрових можливостей для жінок.

У 2025 році програма об’єднала понад 2500 учасниць. У 2026-му Women in Tech продовжує розвиватися, поєднуючи digital-освіту, практичні інструменти, кар’єрний розвиток, підприємництво та нові можливості для професійного зростання.

Реєстрація на Women in Tech 2026 вже відкрита. Якщо ви шукаєте новий професійний напрям, хочете впевненіше працювати з AI, розвивати власну справу або зрозуміти, яким має бути ваш наступний кар’єрний крок, програма допоможе не просто дізнатися більше про digital, а визначити, як використати ці знання для власної траєкторії розвитку.

👉 Зареєструватися на Women in Tech 2026