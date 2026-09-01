Women in Tech 2026: восемь модулей, которые помогут превратить digital-навыки в новые профессиональные возможности

Если сегодня digital – часть почти каждой профессии, то главный вопрос уже не в том, стоит ли его овладевать. Вопрос – какие именно навыки дадут наибольшую ценность завтра.

Именно вокруг этого построена Women in Tech 2026 – бесплатная образовательная программа для украинок, желающих развиваться в digital, изменить профессиональное направление, усилить свою карьеру или подготовиться к запуску собственного дела.

Программа стартует 3 сентября и продлится до 29 октября 2026 года. Обучение будет проходить онлайн и офлайн в Киеве. Участие в программе бесплатно по предварительной регистрации. Для участниц также предусмотрен перевод на жестовой язык.

В программе – образовательные вебинары, интерактивные онлайн-сессии, встречи с экспертами и воркшопы. К живым трансляциям можно приобщаться, задавать вопросы спикерам и участвовать в дискуссиях. Записи трансляций будут доступны на YouTube.

В течение восьми модулей участницы будут последовательно разбираться не только с digital-инструментами, но и с тем, как использовать их для конкретных профессиональных решений: от выбора нового карьерного направления и работы с AI до развития личной видимости, цифровой трансформации бизнеса и поиска финансирования.

От понимания digital к собственной профессиональной траектории

Первый модуль "Начни карьеру в digital" поможет увидеть более широкую картину возможностей. Участницы разберут тренды digital 2030 года и направления, которые открываются не только в технических профессиях, а также поймут, какие soft skills будут критически важны в ближайшие годы.

Отдельный фокус – на цифровом бизнесе и стартапах в эпоху AI. Это позволит посмотреть на digital не просто как набор профессий, а как среду для создания новых продуктов, сервисов и карьерных возможностей.

Следующий шаг – "Тренды и тенденции в digital". Участницы смогут разобраться, как AI изменяет маркетинговый стек и саму роль маркетолога, что означает технологическая антихрупкость бизнеса и почему в условиях экономической неопределенности важно понимать психологию решений пользователей.

Этот модуль помогает сформировать навык, который становится все более ценным на рынке: видеть не отдельный инструмент или тренд, а изменения, которые он запускает в работе и бизнесе.

AI как рабочий инструмент, а не просто тренд

Модуль AI+Cyber посвящен тому, что уже сегодня можно применять в ежедневной работе.

ChatGPT, Copilot, Gemini и другие AI-инструменты будут рассматриваться через практические рабочие сценарии. Участницы также узнают, какие AI-навыки будут востребованы до 2030 года, чтобы понимать, что стоит овладевать уже сейчас.

В то же время digital-возможности невозможно отделить от цифровой безопасности. Поэтому программа включает современные виды мошенничества, новые формы фишинга и информационные манипуляции. В результате участники получат не только инструменты для более эффективной работы, но и лучшее понимание того, как безопасно работать в цифровой среде.

Карьера начинается не только с навыков

Даже сильные digital-компетенции не всегда автоматически превращаются в карьерный рост. Поэтому четвертый модуль "Психологические аспекты карьерного роста" работает с другой стороной профессионального развития.

Участницы смогут разобраться, как сознательно определять карьерное направление, использовать AI и современные инструменты для профессионального выбора, развивать резильентность и справляться со стрессом.

Отдельная тема – эффект отложенной жизни: состояние, когда следующий шаг постоянно переносится на лучший момент. Модуль поможет перевести профессиональные планы из абстрактного "когда-то" в более осознанные решения и конкретные действия.

Профессиональная видимость как часть карьеры

"Женское лидерство" продолжает эту тему уже с фокусом на профессиональную реализацию и влияние.

Участницы будут говорить о том, почему бизнесу нужны лидеры, как профессиональная видимость влияет на карьерные возможности и что стоит за реальными историями профессионального успеха.

Ценность модуля – в возможности посмотреть на свою карьеру шире: результаты важны, но важно также уметь заявлять о своей экспертизе, видеть собственную ценность и быть заметной для профессиональной среды.

От AI-инструментов к трансформации бизнеса

Для тех, кто уже работает в бизнесе или планирует развивать собственный проект, важным станет модуль "Диджил-трансформация и ее влияние на бизнес".

Здесь AI будет рассматриваться уже не только как персональный помощник, но и как инструмент для автоматизации бизнес-процессов. Участницы разберут типичные ошибки при внедрении технологий, познакомятся с кейсами цифровизации через CRM, ERP и Cloud и увидят, как технологические решения могут изменять операционную модель компании.

Отдельно речь пойдет о конфиденциальности и доверии как прямой бизнес-ценности. Ведь цифровая трансформация – это не только о скорости и эффективности, но и о том, насколько надежна система, которую строит компания.

Digital может создавать ценность и для общества

Модуль "Digital-инклюзия" расширяет перспективу программы. Он показывает, как цифровые и управленческие компетенции могут работать не только внутри бизнеса, но и на создание социального влияния.

Участницы разберут принципы инклюзивной рабочей среды, законодательные требования и преимущества бизнеса инклюзии. А также получат практическое понимание того, как пройти путь от идеи собственной НГО к устойчивой организации и как интегрировать социальные инициативы в бизнес-стратегию – от КСО до Social Impact.

Это возможность увидеть социальные проекты не как отдельную активность, а как направление, которое можно системно развивать и масштабировать.

Собственное дело: от идеи до возможности получить финансирование

Финальный, восьмой модуль "Собственное дело, гранты и финансирование" переводит обучение в плоскость предпринимательства.

Перед запуском бизнеса важно ответить на базовый вопрос: нужен ли ваш продукт на рынке? Участницы получат подходы к проверке бизнес-идеи и смогут лучше оценить ее перспективность еще до того, как вкладывать значительные ресурсы.

Далее – один из самых сложных для предпринимателей этапов: поиск финансирования. Программа познакомит участников с международными и национальными грантовыми платформами, поможет разобраться в принципах подготовки заявок и понять, как повысить свои шансы на финансирование.

Отдельно будут рассматриваться акселерационные программы и гранты для женщин, то есть возможности, которые могут стать следующим шагом после учебы.

Восемь модулей – одна траектория развития

Women in Tech 2026 построена так, чтобы участник могла найти свою точку входа независимо от предыдущего опыта.

Для кого-то результатом станет лучшее понимание, куда двигаться в digital. Для кого-то новые AI-инструменты в ежедневной работе. Кто-то сможет по-новому взглянуть на собственную карьеру, профессиональную видимость или лидерство. А для кого-то программа станет первым шагом к собственному бизнесу, НПО или поиску финансирования.

Поэтому ценность Women in Tech не только в количестве тем или новых инструментов. Восемь модулей дают участникам возможность увидеть более широкую картину: что происходит с digital-рынком, какие навыки становятся важными, где именно в этой системе находишься ты и какой следующий шаг имеет смысл сделать.

Для участниц Women in Tech 2026 также будет доступна дополнительная возможность приобщиться к практическому курсу "От идеи к действию" – отдельному треку с менторской поддержкой для запуска и развития собственного бизнеса. Он поможет проработать продукт и целевую аудиторию, продажи, финансы и операционные процессы, подготовиться к масштабированию и презентовать проект на финальном Pitch Day.

О Women in Tech

Women in Tech реализуется уже четвертый год как часть глобальной инициативы Huawei, направленной на расширение цифровых возможностей для женщин.

В 2025 году программа объединила более 2500 участников. В 2026 году Women in Tech продолжает развиваться, сочетая digital-образование, практические инструменты, карьерное развитие, предпринимательство и новые возможности для профессионального роста.

Регистрация на Women in Tech 2026 уже открыта. Если вы ищете новое профессиональное направление, хотите увереннее работать с AI, развивать собственное дело или понять, каким должен быть ваш следующий карьерный шаг, приложение поможет не просто узнать больше о digital, а определить, как использовать эти знания для собственной траектории развития.

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