Артема Романюкова назначили временным исполняющим обязанности руководителя АОЗ: что о нем известно

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок единогласно поддержал назначение Артема Романюкова временным исполняющим обязанности руководителя агентства на период конкурсного отбора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АОЗ.

Отмечается, что решение было принято после согласования его кандидатуры Министерством обороны Украины.

Продолжается поиск постоянного руководителя и членов Наблюдательного совета

Для поиска постоянного руководителя АОЗ агентство готовит закупку услуг рекрутинговой компании, конкурсный отбор планируется завершить до конца 2026 года.

Параллельно АОЗ заключил соглашение с рекрутинговой компанией Friisberg & Partners International, которая будет осуществлять поиск кандидатов на две должности независимых членов наблюдательного совета.

Процесс координирует Министерство обороны Украины с участием рекрутингового партнера и Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета АОЗ, завершить отбор планируют в ближайшее время.

Что известно об Артеме Романюкове

Артём Романюков имеет значительный опыт в сфере оборонных закупок и государственного управления. Ранее он возглавлял Департамент политики закупок Министерства обороны Украины и занимал должность заместителя Министра стратегических отраслей промышленности Украины», – говорится в сообщении.

Ранее он работал директором по развитию Агентства оборонных закупок.

Напомним, директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов досрочно расторг контракт и покинул пост 31 августа 2026 года.

В марте 2025 года Жумадилова назначили директором АОЗ. С 1 января 2026 года Агентство оборонных закупок и ДОТ объединили в один институт под его руководством. В апреле 2026 года президент наградил Жумадилова орденом "За заслуги" III степени.

Что такое АОЗ и за что она отвечает

Агентство оборонных закупок (АОЗ) было создано в 2022 году, чтобы отделить непосредственную закупку оружия от Минобороны. Генеральный штаб определяет, что и в каких объемах требуется войску, министерство формирует политику и выделяет финансирование, а АОЗ ищет поставщиков, заключает контракты, производит оплату и контролирует выполнение заказов.

До 2026 года АОЗ покупала преимущественно оружие, боеприпасы, технику и беспилотники, тогда как ДОТ отвечал за тыловое довольствие. После объединения одно агентство закупает всю номенклатуру - от артиллерийских снарядов до продуктов питания.

Такое объединение создало единую точку ответственности, но в то же время сосредоточило в одном учреждении почти весь закупочный контур Минобороны. Еще до слияния Общественный антикоррупционный совет предупреждала о рисках концентрации полномочий и сочетании открытых тыловых тендеров с преимущественно закрытыми закупками оружия.