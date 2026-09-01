Артема Романюкова призначили тимчасовим виконувачем обов’язків керівника АОЗ: що про нього відомо

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель одноголосно підтримала призначення Артема Романюкова тимчасовим виконувачем обов’язків керівника агенції на період конкурсного відбору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АОЗ.

Зазначається, що рішення ухвалили після погодження його кандидатури Міністерством оборони України.

Триває пошук постійного керівника та членів Наглядової ради

Для пошуку постійного керівника АОЗ агенція готує закупівлю послуг рекрутингової компанії, конкурсний відбір планують завершити до кінця 2026 року.

Паралельно АОЗ уклав угоду з рекрутинговою компанією Friisberg & Partners International, яка здійснюватиме пошук кандидатів на дві посади незалежних членів Наглядової ради.

Процес координує Міністерство оборони України за участю рекрутингового партнера та Комітету з призначень і винагород Наглядової ради АОЗ, завершити відбір планують найближчим часом.

Що відомо про Артема Романюкова

Артем Романюков має значний досвід у сфері оборонних закупівель та державного управління. Раніше він очолював Департамент політики закупівель Міністерства оборони України та обіймав посаду заступника Міністра стратегічних галузей промисловості України”, – йдеться у повідомленні.

Раніше він працював директором із розвитку Агенції оборонних закупівель.

Нагадаємо, директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишив посаду 31 серпня 2026 року.

У березні 2025 року Жумаділова призначили директором АОЗ. Із 1 січня 2026 року Агенцію оборонних закупівель та ДОТ об'єднали в одну інституцію під його керівництвом. У квітні 2026 року президент нагородив Жумаділова орденом "За заслуги" III ступеня.

Що таке АОЗ і за що вона відповідає

Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) створили у 2022 році, щоб відокремити безпосередню закупівлю зброї від Міноборони. Генеральний штаб визначає, що і в яких обсягах потрібно війську, міністерство формує політику та виділяє фінансування, а АОЗ шукає постачальників, укладає контракти, проводить оплату і контролює виконання замовлень.

До 2026 року АОЗ купувала переважно зброю, боєприпаси, техніку й безпілотники, тоді як ДОТ відповідав за тилове забезпечення. Після об'єднання одна агенція закуповує всю номенклатуру — від артилерійських снарядів до продуктів харчування.

Таке об'єднання створило єдину точку відповідальності, але водночас зосередило в одній установі майже весь закупівельний контур Міноборони. Ще до злиття Громадська антикорупційна рада попереджала про ризики концентрації повноважень і поєднання відкритих тилових тендерів із переважно закритими закупівлями зброї.