На Київщині зупинився відомий завод через посилення атак

Завод "Планета Пластик" в Ірпені Київської області призупинив виробничу діяльність на невизначений термін через різке погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє компанія у Facebook.

Зазначається, що рішення ухвалили з міркувань безпеки працівників на тлі посилення повітряних атак.

"Життя і здоровʼя кожного працівника є для нас абсолютним пріоритетом", – наголосила директорка підприємства Світлана Струтинська.

Керівництво заводу не розкрило деталей щодо конкретної загрози, яка спонукала до зупинки виробництва. Також невідомо, коли компанія планує відновити роботу та за яких умов це можливо.

Про "Планета Пластик"

"Планета Пластик" — це українська компанія, яка виготовляє поліетиленові вироби. Її засновали у 2003 році. Підприємство виробляє аграрні та промислові плівки, а також полімерні рукави Harwell, призначені для зберігання зерна і кормів.

Крім того, завод випускає поліетиленові труби.

Весною 2022 року виробничі потужності зазнали руйнувань унаслідок бойових дій. Попри це компанія зуміла відновити роботу та продовжувати розвивати експортні напрямки.

Нагадаємо, компанія "Чиста вода", виробництво якої розташоване у селі Мила Бучанського району на Київщині, тимчасово зупинила виробництво та доставку питної води після удару Росії 28 серпня.