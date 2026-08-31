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Удар РФ по Київській області знищив виробництво відомої бутильованої води

атка
Удар РФ по Київській області зупинив виробництво відомої бутильованої води. Фото: facebook.com/ksyusha.dovga

Компанія "Чиста вода", виробництво якої розташоване у селі Мила Бучанського району на Київщині, тимчасово зупинила виробництво та доставку питної води після удару Росії 28 серпня.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила клієнтам.

"Шановні клієнти, змушені повідомити, що в результаті ворожої атаки наша компанія зазнала значних втрат. У зв’язку з цим виробництво та доставка води тимчасово призупинені", – йдеться у повідомленні.

"Чиста вода" не уточнила, яких саме пошкоджень зазнало підприємство та наскільки вони серйозні. Також там не назвали терміни відновлення виробництва.

Користувачка Facebook Оксана Довга, яка у своєму профілі вказала, що є співробітницею компанії "Чиста Вода", написала, що російський удар фактично знищив результати 28 років роботи компанії. Вона зазначила, що всі співробітники компанії залишилися живими.

Фото 2 — Удар РФ по Київській області знищив виробництво відомої бутильованої води
Фото: facebook.com/ksyusha.dovga

"28 років історії "Чистої води": найбільший і найсучасніший завод по виробництву бутильованої води, найкращий сервіс, тисячі задоволених клієнтів, стільки праці, сил та планів на майбутнє – і все зникло в одну мить", – зауважила Довга.

Фото 3 — Удар РФ по Київській області знищив виробництво відомої бутильованої води
Фото: facebook.com/ksyusha.dovga

Удар по селу Міла – що відомо

Нагадаємо, що 28 серпня російські окупанти завдали удару по селу Міла в Бучанському районі Київської області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що перший удар припав на місце зберігання боєприпасів.

Після російського удару почалася детонація. Зеленський наголосив, що це "жахлива ситуація і жахлива халатність" тих, хто зберігав вибухові речовини прямо поруч із людьми. За його словами, руйнування значні.

Внаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей.

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом удару Росії по складах у селі Мила, а також за фактом повторної детонації.

Після трагедії на Київщині Сили оборони проведуть аудит складів із зброєю та боєприпасами. 

Автор:
Світлана Манько

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