В Україні перевірять усі склади з боєприпасами після трагедії в Бучанському районі

Після трагедії на Київщині Сили оборони проведуть аудит складів із зброєю та боєприпасами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства у селі Мила Бучанського району Київської області станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих та 15 поранених внаслідок надзвичайної події.

Наразі рятувальники продовжують шукати ще двох людей під завалами. На місці також працюють медики та поліцейські, а місцеві громади надають допомогу постраждалим.

"Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками — неприпустимо", - наголосили в Міноборони.

У зв'язку з цим усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, а також вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримали доручення провести повний аудит місць збереження зброї.

Головна мета перевірок — негайно виключити перебування подібних об’єктів поблизу житлової забудови.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, увечері 28 серпня "перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів".

"Від вечора вчора й сьогодні увесь день доповіді по ситуації на Київщині – село Мила Бучанського району, де після російського удару почалась детонація. Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми", - написав він.

Нагадаємо, увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.