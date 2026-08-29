В Украине проверят все склады с боеприпасами после трагедии в Бучанском районе

После трагедии в Киевской области Силы обороны проведут аудит складов с оружием и боеприпасами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

По данным ведомства в селе Мила Бучанского района Киевской области по состоянию на 14:50 29 августа известно о 37 погибших и 15 раненых в результате чрезвычайного происшествия.

В настоящее время спасатели продолжают искать еще двух человек под завалами. На месте также работают медики и полицейские, а местные общины оказывают помощь пострадавшим.

"Размещение складов со взрывчаткой рядом с жилыми домами - недопустимо", - подчеркнули в Минобороны.

В связи с этим все ответственные руководители составляющих сил безопасности и обороны, а также отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получили поручение провести полный аудит мест хранения оружия.

Главная цель проверок – немедленно исключить нахождение подобных объектов вблизи жилой застройки.

Как отметил президент Владимир Зеленский, вечером 28 августа "первое попадание было в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть – складов сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов".

"С вечера вчера и сегодня весь день доклада по ситуации в Киевской области - село Мила Бучанского района, где после российского удара началась детонация. Ужасная ситуация, ужасная небрежность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми", - написал он.

Напомним, вечером 28 августа в Бучанском районе Киевской области произошли мощные взрывы: возник пожар в складском помещении, перекрыли движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й км.