Российская атака повредила склад известного бренда плитки и сантехники под Киевом

Утром, 29 августа, в результате прямого попадания врага получил значительные повреждения один из складов ритейлера сантехники и плитки “Агромат” в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Среди сотрудников команды никто не пострадал. Специалисты оценивают масштабы разрушений и перестраивают логистические и рабочие процессы.

В компании предупреждают о возможных задержках с выполнением отдельных заказов, однако отмечают, что сеть магазинов "Агромат" и официальный интернет-магазин продолжают работать в обычном режиме.

Это уже не первый случай разрушений инфраструктуры компании из-за действий оккупантов: в июле в результате ночной атаки получил повреждения флагманский магазин сети на улице Булаховского в Киеве.

Пр компанию

ООО "Агромат" - украинский ритейлер, специализирующийся на торговле керамической плиткой и сантехникой. Компания основана в 1993 году и объединяет 33 торговых точки в 21 городе Украины.

По итогам 2025 года чистый доход компании вырос на 5,2% - до 3,59 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась на 91,4% (до 148 млн грн).

За первый квартал 2026 года чистый доход составил 788,5 млн грн.

Атака на бизнес 27 августа 2026 года

Напомним, на протяжении суток 27 августа 2026 года российские войска нанесли серию очередных ударов по гражданской и логистической инфраструктуре украинского бизнеса.

Также полностью разрушен состав кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское в Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.

Кроме того, Россия уничтожила распределительный центр сети "Дом Игрушек". Объект обеспечивал сохранение большого числа товарных запасов и ежедневные отгрузки заказов клиентам по всей Украине. Но повреждено распределительный центр Comfy в Киевской области .