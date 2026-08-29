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Російська атака пошкодила склад відомого бренду плитки та сантехніки під Києвом

РФ атакувала склад мережі Агромат
РФ атакувала склад мережі Агромат

Зранку, 29 серпня, внаслідок прямого влучання ворога зазнав значних пошкоджень один із складів ритейлера сантехніки та плитки“Агромат” у Київській області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Серед співробітників команди ніхто не постраждав. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та перебудовують логістичні й робочі процеси.

У компанії попереджають про можливі затримки з виконанням окремих замовлень, проте наголошують, що мережа магазинів "Агромат" та офіційний інтернет-магазин продовжують працювати у звичайному режимі.

Це вже не перший випадок руйнувань інфраструктури компанії через дії окупантів: у липні внаслідок нічної атаки зазнав ушкоджень флагманський магазин мережі на вулиці Булаховського в Києві.

Пр компанію

ТОВ "Агромат" — український ритейлер, що спеціалізується на торгівлі керамічною плиткою та сантехнікою. Компанія заснована у 1993 році та об'єднує 33 торгові точки у 21 місті України.

За підсумками 2025 року чистий дохід компанії зріс на 5,2% — до 3,59 млрд грн, а чистий прибуток збільшився на 91,4% (до 148 млн грн).

За перший квартал 2026 року чистий дохід сягнув 788,5 млн грн.

Атака на бізнес 27 серпня 2026 року

Нагадаємо, упродовж доби 27 серпня 2026 року російські війська завдали серію чергових ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі українського бізнесу, Зокрема внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”.

Також повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

Крім того Росія знищила розподільчий центр мережі "Будинок Іграшок". Об'єкт забезпечував збереження значної частини товарних запасів та щоденні відвантаження замовлень клієнтам по всій Україні. Та пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області

Автор:
Тетяна Бесараб

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