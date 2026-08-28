Росія знищила склад енергопостачальника YASNO: компанія втратила частину обладнання

Унаслідок чергової російської атаки в четвер, 27 серпня, згорів один із складів енергопостачальної компанії YASNO.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

За словами керівника компанії, серед працівників складу постраждалих немає.

На об’єкті зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій (СЕС). Більша його частина зазнала пошкоджень та була знищена пожежею.

Обладнання, яке вдалося врятувати, фахівці YASNO вже перемістили на інші складські майданчики. Наразі компанія проводить оцінку завданих збитків.

Незважаючи на втрату складу, YASNO продовжує роботу в штатному режимі та виконуватиме всі контракти щодо монтажу сонячних станцій та установок збереження енергії (УЗЕ).

"Хочу, щоб ви знали головне: попри атаку, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед клієнтами — за якістю та термінами встановлення СЕС і УЗЕ. Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви", — наголосив Коваленко.

Атака на бізнес 27 серпня 2026 року

Нагадаємо, упродовж доби 27 серпня 2026 року російські війська завдали серію чергових ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі українського бізнесу, Зокрема внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”.

Також повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

Крім того Росія знищила розподільчий центр мережі "Будинок Іграшок". Об'єкт забезпечував збереження значної частини товарних запасів та щоденні відвантаження замовлень клієнтам по всій Україні. Та пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області.