Россия уничтожила состав энергопоставщика YASNO: компания потеряла часть оборудования

В результате очередной российской атаки в четверг, 27 августа, сгорел один из складов энергоснабжающей компании YASNO.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко.

По словам руководителя компании, среди работников пострадавших нет.

На объекте хранилась часть оборудования для солнечных электростанций (СЭС). Большая его часть получила повреждения и была уничтожена пожаром.

Удастся спасти оборудование специалисты YASNO уже переместили на другие складские площадки. В настоящее время компания проводит оценку нанесенного ущерба.

Несмотря на потерю склада, YASNO продолжает работу в штатном режиме и будет выполнять все контракты по монтажу солнечных станций и установок энергосбережения (УЗЭ).

"Хочу, чтобы вы знали главное: несмотря на атаку, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами — по качеству и срокам установления СЭС и УЗЕ. Оборудование нам не хватит, ведь есть все необходимые резервы", — подчеркнул Коваленко.

Атака на бизнес 27 августа 2026 года

Напомним, на протяжении суток 27 августа 2026 года российские войска нанесли серию очередных ударов по гражданской и логистической инфраструктуре украинского бизнеса.

Также полностью разрушен состав кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское в Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.

Кроме того, Россия уничтожила распределительный центр сети "Дом Игрушек". Объект обеспечивал сохранение большого числа товарных запасов и ежедневные отгрузки заказов клиентам по всей Украине. Но повреждено распределительный центр Comfy в Киевской области .