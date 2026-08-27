Россия уничтожила склад готовой продукции Roshen под Киевом: исчезнут ли сладости с полок

27 августа в результате массированной атаки РФ был полностью разрушен склад кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным корпорации, благодаря соблюдению правил безопасности и своевременному переходу в укрытие никто из сотрудников объекта не пострадал.

Сейчас на месте попадания работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка материального ущерба.

"Это уже вторая за время полномасштабного вторжения атака на складские мощности ROSHEN - в феврале был разрушен склад готовой продукции в Яготине. Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров", - говорится в официальном заявлении компании.

В ROSHEN подчеркнули, что благодаря опыту, полученному после предварительных обстрелов, компания имеет отработанные резервные сценарии и механизмы перенастройки логистики.

Команда уже работает над перераспределением запасов и привлечением альтернативных складских мощностей, чтобы максимально сократить возможные перебои и минимизировать их влияние на партнеров и потребителей.

О Roshen

Корпорация Roshen занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Производственная деятельность Липецкой фабрики в России остановлено с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 тысяч тонн продукции в год.

Конечным бенефициаром предприятия является сын экспрезидента Украины Петр Порошенко Алексей Порошенко.

Чистая прибыль компании Roshen за пять лет выросла почти в 2,7 раза - с 2,96 млрд грн в 2021 году до 7,91 млрд грн в 2025-м.

Напомним, 7 февраля в результате российской атаки был поврежден логистический центр кондитерской фабрики Roshen в Яготине Киевской области. Из-за атаки почти полностью уничтожен крупнейший склад готовой продукции Roshen.

Также в результате атаки на Киев в ночь на 24 января была повреждена шоколадная фабрика Roshen. Погибла работница предприятия и еще два человека получили травмы.