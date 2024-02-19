Фабрику Roshen Порошенко в Липецке "национализировали"

Октябрьский райсуд Липецка принял решение о передаче в собственность страны-агрессора РФ акций кондитерской фабрики Roshen экспрезидента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что суд принял решение о передаче акции "Липецкой кондитерской фабрике" в доход государства.

Такое решение принято после обращения генеральной прокуратуры РФ, государству-агрессору также передано доли в уставном капитале ООО "Рошен" гендиректора предприятия Олега Казакова.

"Также решением суда на территории Российской Федерации запрещена деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея, являющихся основными владельцами кондитерской фабрики "Рошен", и Олега Казакова", - сообщают пропагандисты.

Решение суда может быть обжаловано.

"Несладкая" судьба фабрики в Липецке

Липецкая кондитерская фабрика была приобретена Roshen в 2001 году. По данным Roshen, доля компании на рынке РФ составляла около 7%.

С 2015 года в отношении руководства фабрики в России было возбуждено уголовное дело, возбужденное центральным аппаратом Следственного комитета РФ: по его данным, из бюджета России было похищено около 180 млн рублей за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Кого именно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось.

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м.

По решению корпорации Roshen с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью было остановлено производство. Также свою деятельность приостановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности завода были законсервированы, а всех сотрудников фабрики уволили.

Часть оборудования удалось перевезти в Украину. А перед самым закрытием с предприятия смогли вывести $72 млн. дивидендов.

С 2014 года Липецкая фабрика не получала финансирование из Украины, а ее доходы не учитывались в общем обороте Roshen.

Корпорация "Рошен" является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, включает несколько кондитерских фабрик в Украине, Литве, Венгрии.