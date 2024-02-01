Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на "трубу Медведчука"

Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода Самара - Западное направление. Этот актив общеизвестен в народе как "труба Медведчука".

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

В деле по "трубе Медведчука" поставлена точка

Нефтепровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в государственную собственность. Однако этого не произошло. Много лет им пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

Фонд госимущества пытался вернуть этот актив в государственную собственность с 2011 года.

В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности на трубопровод. По результатам расследования Высший антикоррупционный суд арестовал актив. С 2021 года он находится в управлении АО "Укртранснефть".

Фонд госимущества, одновременно с расследованием правоохранительных органов, предпринял очередную попытку вернуть актив в государственную собственность. В 2021 году ФГИУ подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на трубопровод.

"В июне 2023 года суд принял сторону Фонда. А вчера Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Таким образом Украина отстояла свое право на это имущество", - отметил Коваль.

Он добавил, что сейчас идет регистрация права собственности государства на трубопровод.

"Труба Медведчука"

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его окружения, а также подконтрольных им юридических лиц.

Среди попавших под ограничения компаний была "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатировала участок нефтепровода "Самара-Западное направление". Прокачку горючего по этому трубопроводу осуществляла компания Proton Energy, владельцем которой называли друга Медведчука – израильтянина Нисана Моисеева. Именно эта фирма контролировала сеть АЗС Glusco.

А владельцами "ПрикарпатЗападтранса" числились белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер (последний связывался с окружением Медведчука).

Как признавался ранее бывший нардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, трубой он начал заниматься по просьбе экспрезидента Петра Порошенко.

"В 2016 году Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты с российским руководством о покупке трубы", - рассказывал Медведчук.

Из-за вмешательства Порошенко в 2014 году национализацию трубы отменили и выставили на продажу. Порошенко, чтобы забрать себе трубу, потратил $23 млн – купил ее по заниженной стоимости. Деньги выводили из-за фиктивных договоров.

"С мая 2018-го по май 2019 года труба заработала $41–42 млн", – признался Медведчук.

На допросах кум Путина рассказывал, что на самом деле "это труба Порошенко", а все вопросы по ней тот решал благодаря своей должности президента.