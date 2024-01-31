Конфискованные деньги Дерипаски, Сальдо и Вороны поступили в госбюджет Украины

30 января в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги в размере более 32 млн грн, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет", - отметил Коваль.

По его словам, речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Дмитрий Ворон (член Совета Федерации РФ и представитель временно захваченной территории Запорожской области), и Владимир Сальдо (так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области) и финансы с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Коваль отметил, что поступление денег в бюджет стало возможным благодаря совместной работе фонда, правительства, Минюста, правоохранительных органов и судей.

"Фонд, получив решение суда, принимает меры по максимально эффективному управлению и распоряжению конфискованными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов", - подчеркнул Коваль.

Он добавил, что санкционные активы должны приближать победу Украины, а средства врагов и коллаборантов будут направлены на восстановление инфраструктуры.

ВАКС разрешил конфисковать активы коллаборанта Сальдо

10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа при жизни" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу государства.

Ранее правительство приняло решение о передачу основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственных имуществ Украины.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды имеют пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Имущество российского олигарха Дерипаски конфисковали

Высший антикоррупционный суд 16 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски.

В общей сложности было национализировано 350 объектов собственности, среди которых корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, сотни единиц транспортных средств и специальной техники, а также денежные активы: общая стоимость конфискованных активов составляет более 2 миллиарда гривен.

Служба безопасности Украины, которая предоставляла Минюсту материалы по активам Дерипаски, говорит, что их общая стоимость составляет 10 миллиардов гривен.

Как указывают в Минюсте, Дерипаска – один из самых богатых российских миллиардеров, контролирует и владеет значительными долями групп компаний "Русал", "Базовый элемент" и En+ Group.