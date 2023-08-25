Украине передали имущество коллаборанта Сальдо и его семьи

Правительство приняло решение о передаче основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственного имущества Украины.

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В Фонд госимущества передали следующие активы Сальдо и его семье:

три земельных участка;

отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

дом на 236,7 кв. м в Херсоне;

три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);

автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;

99,86% ЧАО "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) – оформлено на бывшую жену Сальдо;

30% ЧАО "Дельта Сервис" (транспортная компания) – оформлено на бывшую жену Сальдо;

55,56% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) – записано на дочь Сальдо;

40% ООО "Конка" (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) – записано на дочь Сальдо.

Имущество коллаборанта передали государству на основании решения Высшего антикоррупционного суда Украины от 09.05.2023 (дело №991/3250/23) и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины от 17.05.2023 о применении санкций.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды пополнят государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в мае ВАКС конфисковал активы Сальдо, после полномасштабного вторжения перешедшего на сторону России. Кроме того, в июне 2022 года правительство заморозило все активы Сальдо в Великобритании и запретило ему въезд в страну.