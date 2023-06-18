На оккупированных территориях обостряется гуманитарный кризис: дефицит питьевой воды и товаров первой необходимости

Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости. В Мариуполе существенно возрастает смертность гражданского населения по естественным причинам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупационные администрации на ВОТ продолжают обострять гуманитарный кризис в регионах. На временно оккупированных южных территориях Украины существенно растут цены и безработица.

Также возрастает дефицит товаров первой необходимости, в том числе обычной питьевой воды.

"В то же время гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий продолжает создавать в публичном пространстве другую реальность, рассказывая о "больших перспективах развития в составе РФ"", - отмечают в ЦНС.

Кроме того, по данным от подполья, смертность во временно оккупированном Мариуполе от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю.

"Это в 2,6 раза больше пика наибольшей ковидной смертности. Сейчас медицинская система города практически не работает, ведь оккупанты переводят максимум медицинских учреждений на обслуживание раненых российских военных", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что гражданские элементарно не могут получить базовую помощь медиков.

"Однако те медицинские работники, которые не изменили Украине, пытаются обслуживать гражданских без российского паспорта, хотя оккупанты это строго запрещают и угрожают физической расправой", - сообщают в ЦНС.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.