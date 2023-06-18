На окупованих територіях загострюється гуманітарна криза: дефіцит питної води та товарів першої необхідності

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності. В Маріуполі суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційні адміністрації на ТОТ продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіонах. На тимчасово окупованих територіях півдня України суттєво зростають ціни та безробіття.

Також суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води.

"Водночас гауляйтер Запорізької області Євген Балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі РФ"", - зауважують в ЦНС.

Крім того, за даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень.

"Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності. Наразі медична система міста практично не працює, адже окупати переводять максимум медичних закладів на обслуговування поранених російських військових", - підкреслюють в ЦНС.

Там додають, що цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.

"Проте ті медичні працівники, які не зрадили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоч окупанти це суворо забороняють та погрожують фізичною розправою", - повідомляють в ЦНС

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.