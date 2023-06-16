На окупованих територіях росіяни затримують зарплати та зіткнулися з дефіцитом робочої сили

На тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що через злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях виник дефіцит робітничих чоловічих рук.

Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей.

Як повідомляють у ЦНС, найгірша ситуація на ТОТ Донецької області.

"Відтак водії міськводоканалу окупаційної адміністрації у місті Маріуполь оголосили страйк через невиплату зарплати впродовж двох місяців", - зауважують у ЦНС.

Там додають, що загалом, ситуація на ТОТ Донеччини критична.

"Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%", - підкреслили в ЦНС.

Зауважимо, росіяни припинили виплачувати зарплату працівникам окупаційних адміністрацій у Запорізькій області. В РФ вирішили не платити кошти через ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ.