Росіяни припинили виплачувати зарплату колаборантам у Запорізькій області

Росіяни припинили виплачувати зарплату працівникам окупаційних адміністрацій у Запорізькій області. В РФ вирішили не платити кошти через ситуацію на фронті та можливий контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що заборгованість по заробітній платі в російській "військово-цивільній адміністрації" тимчасово окупованих територій Запорізької області становить вже від 1 до 2,5 місяців.

Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перепонами.

"Проте за інформацією від нашого підпілля блокування коштів відбувається на рівні рішення в Москві. Росіяни вирішили не платити кошти своїм "адміністраціям" зважаючи на розвиток ситуації на фронті", - зауважили в ЦНС.

Зауважимо, російські військові почали прискіпливіше перевіряти всі цивільні авто на блокпостах, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також примусова паспортизація на тимчасово окупованій території Запорізької області зупинилася через те, що паспортисти поспіхом змушені тікати та спалювати документи.