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Суспільство
Дата публікації

В Запорізькій області окупанти посилили перевірки на блокпостах - ЦНС

запорізька область
Окупанти намагаються активніше шукати українських диверсантів

Російські окупанти почали прискіпливіше перевіряти всі цивільні авто на блокпостах, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як розповідають місцеві мешканці, росіяни влаштовують допити, перевіряють і оглядають автівки.

У повідомленні йдеться, що скоріш за все, це пов’язано з тим, що окупанти бояться запланованого українського контрнаступу.

Через це вони нервуються і намагаються активніше шукати українських диверсантів.

Як повідомляла Запорізька ОВА, окупанти справді налякані майбутніми перспективами, і готуються до організованої втечі. Окупанти та колаборанти вивозять свої родини і награбоване майно, а також дітей під виглядом санаторного відпочинку або лікування. 

Автор:
Тетяна Гойденко