В Запорожской области оккупанты усилили проверки на блокпостах - ЦНС

Российские оккупанты начали тщательнее проверять все гражданские авто на блокпостах, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как рассказывают местные жители, россияне устраивают допросы, проверяют и осматривают автомобили.

В сообщении говорится, что, скорее всего, это связано с тем, что оккупанты боятся запланированного украинского контрнаступа.

Поэтому они нервничают и пытаются активнее искать украинских диверсантов.

Как сообщала Запорожская ОВА, оккупанты действительно напуганы будущими перспективами, и готовятся к организованному бегству. Оккупанты и коллаборанты вывозят свои семьи и награбленное имущество, а также детей под видом санаторного отдыха или лечения.