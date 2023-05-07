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Рашисты под видом "эвакуации" вывозят награбленное имущество из Запорожской области - Генштаб
Российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, в Михайловке, зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на украденных у местных жителей легковых автомобилях.
Также, в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российских оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили", - добавили в Генштабе.
Напомним, захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что под видом надуманной "эвакуации" с территории Запорожской области оккупанты готовят реальные провокации. Не менее реальна и гуманитарная катастрофа, вызванная больной фантазией рашистов.