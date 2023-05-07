Рашисти під виглядом "евакуації" вивозять награбоване майно з Запорізької області - Генштаб

Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях.

Також, в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми родинами.

"Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що під виглядом надуманої "евакуації" з території Запорізької області окупанти готують реальні провокації. Не менш реальною є і гуманітарна катастрофа, спричинена хворою фантазією рашистів.