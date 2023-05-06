Українців просять допомогти військовим у Запорізькій області: що саме потрібно зробити

У Міністерстві цифрової трансформації закликали повідомляти про російську техніку в Запорізькій області через чатбот "єВорог".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також опублікував мапу, на якій позначені населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них — Василівка, Токмак, Кам’янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар та Пологи.

Фото: Telegram міністра.

"Пишіть, якщо бачите там танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С-300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Цінне кожне повідомлення", - зазначив Федоров.

Міністр також попросив громадян за можливості робити фото або відео, але закликав бути обережними і переконатися, що росіяни цього не побачать.

"Одразу після відправлення у "єВорог" видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані. Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - додав він.

Нагадаємо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.