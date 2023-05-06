Загарбники повідомили про зупинку роботи всіх блоків ЗАЕС: готують провокації

Заява російських окупантів про ймовірну зупинку всіх енергоблоків на Запорізькій АЕС в Енергодарі може свідчити про підготовку ворожих провокацій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", - зазначив Федоров.

Він також звернувся до мешканців окупованих територій.

"Бережіть себе, найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся подалі від місць перебування окупантів", - наголосив Федоров.

Зауважимо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.

Як раніше повідомили в НАЕК "Енергоатом", псевдокерівники Запорізької атомної електростанції хочуть масово піти у "відпустки", адже вони розуміють, що ЗСУ вже близько і підшукують собі шляхи для втечі.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників “Росатома”.