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Загарбники повідомили про зупинку роботи всіх блоків ЗАЕС: готують провокації
Заява російських окупантів про ймовірну зупинку всіх енергоблоків на Запорізькій АЕС в Енергодарі може свідчити про підготовку ворожих провокацій.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", - зазначив Федоров.
Він також звернувся до мешканців окупованих територій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Бережіть себе, найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся подалі від місць перебування окупантів", - наголосив Федоров.
Зауважимо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.
Як раніше повідомили в НАЕК "Енергоатом", псевдокерівники Запорізької атомної електростанції хочуть масово піти у "відпустки", адже вони розуміють, що ЗСУ вже близько і підшукують собі шляхи для втечі.
Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників “Росатома”.