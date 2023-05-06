Захватчики сообщили об остановке работы всех блоков ЗАЭС: готовят провокации

Заявление российских окупантов о возможной остановке всех энергоблоков на Запорожской АЭС в Энергодаре может свидетельствовать о подготовке вражеских провокаций.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", - отметил Федоров.

Он также обратился к жителям оккупированных территорий.

"Берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь подальше от мест пребывания окупантов", - подчеркнул Федоров.

Отметим, что захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.

Как ранее сообщили в НАЭК "Энергоатом", псевдоруководители Запорожской атомной электростанции хотят массово уйти в "отпуска", ведь они понимают, что ВСУ уже близко и подыскивают себе пути к бегству.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома".