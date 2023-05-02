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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Бояться контрнаступу. "Керівництво" Запорізької АЕС під приводом відпустки намагається втекти зі станції

Бояться контрнаступу. "Керівництво" Запорізької АЕС під приводом відпустки намагається втекти зі станції
"Керівництво" Запорізької АЕС намагається втекти зі станції.

Псевдокерівники Запорізької атомної електростанції хочуть масово піти у "відпустки", адже вони розуміють, що ЗСУ вже близько і підшукують собі шляхи для втечі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" поближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Щоправда, через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають", - йдеться у повідомленні.

Водночас головний колаборант станції, Юрій Чернічук, з 1-го травня вже втік до Криму.

"Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка", - зазначили в "Енергоатомі".

Крім того, колаборанти намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС виконувати їхні обов'язки.

"Тобто запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам. Вкотре закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє", - додали в компанії.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників “Росатома”.

Автор:
Ніна Комащенко