Бояться контрнаступу. "Керівництво" Запорізької АЕС під приводом відпустки намагається втекти зі станції

Псевдокерівники Запорізької атомної електростанції хочуть масово піти у "відпустки", адже вони розуміють, що ЗСУ вже близько і підшукують собі шляхи для втечі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" поближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Щоправда, через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають", - йдеться у повідомленні.

Водночас головний колаборант станції, Юрій Чернічук, з 1-го травня вже втік до Криму.

"Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка", - зазначили в "Енергоатомі".

Крім того, колаборанти намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС виконувати їхні обов'язки.

"Тобто запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам. Вкотре закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє", - додали в компанії.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників “Росатома”.