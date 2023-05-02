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Энергетика
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Боятся контрнаступления. "Руководство" Запорожской АЭС под предлогом отпуска пытается сбежать со станции

Боятся контрнаступления. "Руководство" Запорожской АЭС под предлогом отпуска пытается сбежать со станции
"Руководство" Запорожской АЭС пытается сбежать со станции.

Псевдоруководители Запорожской атомной электростанции хотят массово пойти в "отпуска", ведь они понимают, что ВСУ уже близко и подыскивают себе пути для бегства.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска. Правда, из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена согласия на это не дают", - говорится в ответ.

В то же время главный коллаборант станции, Юрий Черничук, с 1 мая уже сбежал в Крым.

"Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на побег осталось совсем немного. Отсюда и горячка", - отметили в "Энергоатоме".

Кроме того, коллаборанты пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС выполнять их обязанности.

"То есть предатели, которые предали Украину и должны нести ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломать жизнь, еще и патриотам. В который раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушать собственное будущее", - добавили в компании.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома".

Автор:
Нина Комащенко