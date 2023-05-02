Боятся контрнаступления. "Руководство" Запорожской АЭС под предлогом отпуска пытается сбежать со станции

Псевдоруководители Запорожской атомной электростанции хотят массово пойти в "отпуска", ведь они понимают, что ВСУ уже близко и подыскивают себе пути для бегства.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска. Правда, из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена согласия на это не дают", - говорится в ответ.

В то же время главный коллаборант станции, Юрий Черничук, с 1 мая уже сбежал в Крым.

"Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на побег осталось совсем немного. Отсюда и горячка", - отметили в "Энергоатоме".

Кроме того, коллаборанты пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС выполнять их обязанности.

"То есть предатели, которые предали Украину и должны нести ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломать жизнь, еще и патриотам. В который раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушать собственное будущее", - добавили в компании.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома".