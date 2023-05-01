На ЗАЭС состоялась очередная ротация миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре прошла очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

"27 апреля 2023 г. состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая оккупирована российскими военными. С начала работы постоянной мониторинговой группы Агентства (с сентября 2022 года) - это уже восьмая группа экспертов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, российские оккупанты своими действиями наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности на атомной станции, которая за период оккупации существенно деградировала.

В этом лично мог убедиться генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время своего визита в ЗАЭС, состоявшегося месяц назад.

После этого он заявил, что количество войск в районе ЗАЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить .

Напомним, что постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ также действуют на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС, а также на находящейся на этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Размещение миссий Агентства на всех украинских АЭС состоялось в ответ на официальный запрос Украины.

Эксперты МАГАТЭ на украинских АЭС осуществляют мониторинг ситуации и документируют влияние войны на состояние ядерной и радиационной безопасности, технические консультации украинским специалистам, изучают приоритетные потребности на ядерных объектах для дальнейшего оказания технической помощи.

Отметим, Украина заинтересована в продолжении работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, по меньшей мере, до полного освобождения станции от оккупантов.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу.