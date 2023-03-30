Гендиректор МАГАТЕ після візиту на окуповану ЗАЕС: станцію більше неможливо захистити

Кількість військ у районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після візиту на ЗАЕС, пише Sky News.

За його словами, ситуація на ЗАЕС продовжує залишатися нестабільною.

"Очевидно, що військова активність у всьому регіоні зростає. Тому станція не може бути захищена", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 26 березня відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Це був його другий візит на ЗАЕС, відтоді як її окупували рашисти.

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства Рафаелем Гроссі відвідала Запорізьку АЕС 1 вересня 2022 року. З того часу на станції перебувають експерти організації (групи фахівців кілька разів змінювалися).