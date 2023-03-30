ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Гендиректор МАГАТЕ після візиту на окуповану ЗАЕС: станцію більше неможливо захистити

Гендиректор МАГАТЕ після візиту на окуповану ЗАЕС: станцію більше неможливо захистити

Кількість військ у районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після візиту на ЗАЕС, пише Sky News.

За його словами, ситуація на ЗАЕС продовжує залишатися нестабільною.

"Очевидно, що військова активність у всьому регіоні зростає. Тому станція не може бути захищена", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 26 березня відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Це був його другий візит на ЗАЕС, відтоді як її окупували рашисти.

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства Рафаелем Гроссі відвідала Запорізьку АЕС 1 вересня 2022 року. З того часу на станції перебувають експерти організації (групи фахівців кілька разів змінювалися).

Автор:
Ніна Комащенко