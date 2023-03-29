Гендиректор МАГАТЕ приїхав на захвачену рашистами Запорізьку АЕС (ВІДЕО)

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 26 березня прибув на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що це вже другий візит гендиректора МАГАТЕ на ЗАЕС, відтоді як її окупували рашисти.

"Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства Рафаелем Гроссі відвідала Запорізьку АЕС 1 вересня 2022 року. З того часу на станції перебувають експерти організації (групи фахівців кілька разів змінювалися).

Нещодавно Гроссі заявив, що МАГАТЕ більше не розглядає ідею створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС. За його словами, агентство сконцентрується на безпеці самої станції.