Гендиректор МАГАТЕ та Володимир Зеленський відвідали Дніпровську ГЕС

Президент Володимир Зеленський та Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрілися в Запоріжжі і відвідали Дніпровську ГЕС. Також вони обговорили захист Запорізької АЕС, яка знаходиться близько до лінії фронту, і в усьому світі побоюються, що влучання в неї може призвести до ядерної катастрофи.

Гроссі написав, що сьогодні під час зустрічі з Зеленським у Запоріжжі вони обговорили важливі моменти захисту ЗАЕС. Він також запевнив, що МАГАТЕ продовжить підтримувати ядерні об'єкти України.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

В рамках зустрічі, вони також відвідали Дніпровська гідроелектростанцію, яка забезпечує охолодження та ядерну безпеку Запорізької АЕС.

Гроссі зазначив, що Дніпровська ГЕС також потрапяла під обстріли, та має пошкодження.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

Це вже буде другий візит Гроссі на ЗАЕС під час окупації. Вперше місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС 1 вересня 2022 року. З того часу на станції перебувають експерти організації (групи фахівців кілька разів змінювалися).

Нещодавно Гроссі заявив, що МАГАТЕ більше не розглядає ідею створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС. За його словами, агентство сконцентрується на безпеці самої станції.