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Енергетика
Дата публікації

Гендиректор МАГАТЕ та Володимир Зеленський відвідали Дніпровську ГЕС

гроссі, зеоенський, запоріжжя
Дніпровська ГЕС також потрапяла під обстріли, та має пошкодження

Президент Володимир Зеленський та Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрілися в Запоріжжі і відвідали Дніпровську ГЕС. Також вони обговорили захист Запорізької АЕС, яка знаходиться близько до лінії фронту, і в усьому світі побоюються, що влучання в неї може призвести до ядерної катастрофи.

Гроссі написав, що сьогодні під час зустрічі з Зеленським у Запоріжжі вони обговорили важливі моменти захисту ЗАЕС. Він також запевнив, що МАГАТЕ продовжить підтримувати ядерні об'єкти України. 

В рамках зустрічі, вони також відвідали Дніпровська гідроелектростанцію, яка забезпечує охолодження та ядерну безпеку Запорізької АЕС.

Гроссі зазначив, що Дніпровська ГЕС також потрапяла під обстріли, та має пошкодження.

Це вже буде другий візит Гроссі на ЗАЕС під час окупації. Вперше місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС 1 вересня 2022 року. З того часу на станції перебувають експерти організації (групи фахівців кілька разів змінювалися).

Нещодавно Гроссі заявив, що МАГАТЕ більше не розглядає ідею створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС. За його словами, агентство сконцентрується на безпеці самої станції.