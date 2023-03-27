Гендиректор МАГАТЭ и Владимир Зеленский посетили Днепровскую ГЭС

Президент Владимир Зеленский и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретились в Запорожье и посетили Днепровскую ГЭС. Также они обсудили защиту Запорожской АЭС, которая находится близко к линии фронта, и по всему миру опасаются, что попадание в нее может привести к ядерной катастрофе.

Гросси написал, что сегодня на встрече с Зеленским в Запорожье они обсудили важные моменты защиты ЗАЭС. Он также заверил, что МАГАТЭ продолжит поддерживать ядерные объекты Украины.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

В рамках встречи они также посетили Днепровскую гидроэлектростанцию, которая обеспечивает охлаждение и ядерную безопасность Запорожской АЭС.

Гросси отметил, что Днепровская ГЭС также попала под обстрелы и имеет повреждения.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

Это уже будет второй визит Гросси в ЗАЭС во время оккупации. Впервые миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября 2022 года. С этого времени на станции находятся эксперты организации (группы специалистов несколько раз менялись).

Недавно Гросси заявил, что МАГАТЭ больше не рассматривает идею создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство сконцентрируется на безопасности самой станции.