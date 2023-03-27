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Гендиректор МАГАТЭ и Владимир Зеленский посетили Днепровскую ГЭС
Президент Владимир Зеленский и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретились в Запорожье и посетили Днепровскую ГЭС. Также они обсудили защиту Запорожской АЭС, которая находится близко к линии фронта, и по всему миру опасаются, что попадание в нее может привести к ядерной катастрофе.
Гросси написал, что сегодня на встрече с Зеленским в Запорожье они обсудили важные моменты защиты ЗАЭС. Он также заверил, что МАГАТЭ продолжит поддерживать ядерные объекты Украины.
В рамках встречи они также посетили Днепровскую гидроэлектростанцию, которая обеспечивает охлаждение и ядерную безопасность Запорожской АЭС.
Гросси отметил, что Днепровская ГЭС также попала под обстрелы и имеет повреждения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Это уже будет второй визит Гросси в ЗАЭС во время оккупации. Впервые миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября 2022 года. С этого времени на станции находятся эксперты организации (группы специалистов несколько раз менялись).
Недавно Гросси заявил, что МАГАТЭ больше не рассматривает идею создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство сконцентрируется на безопасности самой станции.