МАГАТЭ не будет создавать демилитаризованную зону на ЗАЭС

В Международном агентстве атомной энергии решили больше не рассматривать создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, из-за связанных с этим трудностей.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на семинаре в Американском неправительственном совете по международным отношениям, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что следует быть реалистами, ведь это большая атомная электростанция, и она находится за пределами фронта, на оккупированной территории.

"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные трудности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - в более чем одной миле от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это", - заявил Гросси.

По его словам, теперь организация сконцентрируется на безопасности станции. Прекращение боевых действий вокруг ЗАЭС почти невозможно, но МАГАТЭ будет добиваться этого.

Из-за постоянных обстрелов, оккупации и бесчеловечных условий труда на Запорожской АЭС, во временно захваченном Россией Энергодаре, катастрофически растет дефицит профессиональных работников. Российские оккупанты трудоустраивают на ЗАЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Посещая Киев, Рафаэль Гросси подчеркнул, что решение президента РФ о передаче Запорожской АЭС в собственность России является нарушением международного права и по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.