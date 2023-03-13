На Запорожской АЭС – дефицит профессиональных работников, может произойти катастрофа

На Запорожской АЭС, во временно захваченном Россией Энергодаре, катастрофически растет дефицит профессиональных работников. Обеспечивать жизнедеятельность атомной электростанции становится все труднее.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, российские оккупанты трудоустраивали на Запорожскую АЭС людей без соответствующего образования и стажа.

Кроме того, у представителей "Росатома", которые работают на ЗАЭС, истек срок контракта. Однако в его продлении или подписании нового им отказали, сообщает Генштаб. Также им отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на станции тогда будет практически некому.

"Все это может привести к непредсказуемым последствиям", - резюмируют в сообщении.

Напомним, российские оккупанты около месяца блокировали ротацию экспертов МАГАТЭ, которые постоянно присутствуют на территории Запорожской АЭС для снижения риска ядерной аварии. 2 марта ротацию все же удалось провести.

Между тем, в "Энергоатоме" призывают как можно скорее создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Создание зоны безопасности вокруг захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции, ее дальнейшая демилитаризация и передача под контроль "Энергоатома" - приоритетные задачи для Украины и международного сообщества.