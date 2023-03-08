У "Енергоатомі" закликали якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС

Створення зони безпеки навколо захопленої російськими військовими Запорізької атомної електростанції, її подальша демілітарізація та передача під контроль "Енергоатому" є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.

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Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін , пише пресслужба НАЕК.

"Запорізька атомна електростанція – найбільша в Європі – вже понад рік захоплена російськими збройними формуваннями. Вони фактично перетворили ЗАЕС на військову базу, постійно порушуючи всі норми і принципи ядерної та радіаційної безпеки. Окупанти зберігають зброю, вибухівку та важку техніку безпосередньо в машинних залах енергоблоків, контролюють протиаварійну інфраструктуру станції й замінували прилеглу територію та будівлі. У ці зони не допускають ані персонал, ані інспекторів МАГАТЕ. Все це становить пряму загрозу ядерній безпеці України та всього світу", – зазначив він.

Котін вчергове закликав якомога швидше зупинити свавілля та ядерний терор з боку загарбників, що можливо лише в один спосіб – створивши зону безпеки навколо Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара.

"Вся світова спільнота, уряди всіх країн не мають зупинятись на цьому шляху. Безпечна зона – це головна умова забезпечення ядерної безпеки всього світу. Ми вдячні Міжнародному агентству з атомної енергії за постійну підтримку", – додав президент "Енергоатому".

Також він подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за активізацію консультацій задля створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Як раніше повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.