На відновлення роботи ЗАЕС після звільнення треба щонайменше два місяці

Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Адже рашисти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей час також необхідний для проведення спеціалістами "Енергоатому" перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території.

В "Енергоатомі" додали, що рашисти наразі не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені і "Росатому" бракує компетентного персоналу.

"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми", - зазначили у компанії.

Також наголошується, що поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня. Станція досі перебуває під російською окупацією.

В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков заявляв, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.