Фейкова зміна юридичної адреси не допоможе росіянам контролювати ЗАЕС , - Енергоатом

Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції в Росатомі змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС Москві.

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Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

" Таким чином окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до РФ, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із Росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України", - зазначають в "Енергоатомі".

Там зауважують, що російські військові на тимчасово окупованій території України повторюють дії фашистів під час Другої світової війни в анексованих Судетах чи Гданську.

Вони "віджимають" в енергодарців рухоме та нерухоме майно і, прикриваючись потребами російської армії, рейдерять місцеві підприємства, щоб набити власні кишені.

"Зрештою, окупантів спіткає доля гітлерівців у Судетах: справедливий суд чекає на кожного, хто вчиняв військові злочини, а всі прихвосні та колаборанти будуть депортовані. Після звільнення Енергодару і повної деокупації Запорізької АЕС! Це обов‘язково станеться, просто питання часу", - наголошують в "Енергоатомі".

Раніше в "Енергоатом" запевнили, що всі працівники захопленої Запорізької АЕС отримають всі виплати відразу після повернення станції під контроль України і вкотре закликали не підписувати жодних контрактів з окупантами.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомляв, що росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену ЗАЕС. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.