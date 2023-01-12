Працівники захопленої ЗАЕС отримають всі виплати, - "Енергоатом"

У НАЕК "Енергоатом" запевнили, що всі працівники захопленої Запорізької АЕС отримають всі виплати відразу після повернення станції під контроль України і вкотре закликали не підписувати жодних контрактів з окупантами.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"НАЕК "Енергоатом" гарантує, що відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", - йдеться у повідомленні.

Крім того, працівникам нараховується надбавка за роботу у важких умовах окупації (була запроваджена в квітні 2022-го у розмірі 20% від посадового окладу, а з 1 січня 2023 року – збільшена до 50%).

Зазначається, що всі ці кошти персонал ЗАЕС отримає відразу після повернення станції та її міста-супутника Енергодар під повний контроль України. Йдеться і про тих працівників, яких окупанти не допускають на робочі місця.

"Відчайдушні намагання російських окупантів переконати українських атомників у тому, що начебто ні Україна, ні НАЕК більше не піклуватимуться про них, є цинічною брехнею, щоб схилити нескорений персонал ЗАЕС на свій бік", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що виплати отримають усі працівники станції, котрі не підписали контракт з підприємствами "Росатома".

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомляв, що росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції знаходяться 6 енергоблоків, які ще в лютому 2022 року видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.