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На Запорізькій АЕС окупанти намагаються замінити український персонал російським
Російські окупанти хочуть замінити українців, які відмовляються працювати на них.
Росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
"Україні відомо, кого планують призначити на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму. Це Дмітрій Міняєв – заступник директора департаменту спеціальної безпеки АТ "Концерн "Росенергоатом" (дочірня структура "Росатом")", - каже Лубинець.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що росіяни від початку захоплення станції змушують її працівників укладати договори з російським "Росатомом". Однак українці від цього відмовляються, попри тиск і погрози.
Нагадаємо, що один із блоків "Енергоатома" виводиться в плановий капітальний ремонт.