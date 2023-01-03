На Запорізькій АЕС окупанти намагаються замінити український персонал російським

Російські окупанти хочуть замінити українців, які відмовляються працювати на них.

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Росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Україні відомо, кого планують призначити на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму. Це Дмітрій Міняєв – заступник директора департаменту спеціальної безпеки АТ "Концерн "Росенергоатом" (дочірня структура "Росатом")", - каже Лубинець.

Він додав, що росіяни від початку захоплення станції змушують її працівників укладати договори з російським "Росатомом". Однак українці від цього відмовляються, попри тиск і погрози.

Нагадаємо, що один із блоків "Енергоатома" виводиться в плановий капітальний ремонт.